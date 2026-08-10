Fenerbahçe'de Sturm Graz Maçı Öncesi Şok! İki Yıldız Kadroda Yok

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına iki önemli eksikle gidiyor. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ağrıları, Ederson ise viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı.

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Fenerbahçe'de Sturm Graz Maçı Öncesi Şok! İki Yıldız Kadroda Yok
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte iki futbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken Anthony Musaba ve Ederson'un kafilede yer almadığı görüldü.

Fenerbahçe'de Sturm Graz Maçı Öncesi Şok! İki Yıldız Kadroda Yok - Resim : 1

RÖVANŞTA MUSABA VE EDERSON YOK

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Musaba'nın yaşadığı ağrılar, Ederson'un ise geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Sturm Graz Maçı Öncesi Şok! İki Yıldız Kadroda Yok - Resim : 2

TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Avusturya deplasmanında mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

Kaynak: Haber Merkezi

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