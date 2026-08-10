Fenerbahçe'ye Rashford Şoku! Transfer İçin Kararını Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Marcus Rashford hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemindeki İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, 28 yaşındaki futbolcunun bu sezon Manchester United'da kalma ihtimali oldukça yüksek. Rashford'un kariyerine ilişkin belirsizliğin, bu gelişmeyle birlikte önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.

TRANSFER ZORA GİRDİ

Öte yandan deneyimli oyuncunun yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği öne sürüldü. Bu iddia, Rashford'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe açısından transfer sürecini zora soktu.

28 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada forma giydi. İngiliz yıldız, bu maçlarda 14 gol ve 14 asist üreterek takımına toplam 28 skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi