Fenerbahçe'ye Rashford Şoku! Transfer İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Marcus Rashford için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz yıldızın bu yaz Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerine sıcak bakmadığı, Manchester United'da kalma ihtimalinin ise güçlendiği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye Rashford Şoku! Transfer İçin Kararını Verdi
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Marcus Rashford hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemindeki İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, 28 yaşındaki futbolcunun bu sezon Manchester United'da kalma ihtimali oldukça yüksek. Rashford'un kariyerine ilişkin belirsizliğin, bu gelişmeyle birlikte önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Rashford Şoku! Transfer İçin Kararını Verdi - Resim : 1

TRANSFER ZORA GİRDİ

Öte yandan deneyimli oyuncunun yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği öne sürüldü. Bu iddia, Rashford'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe açısından transfer sürecini zora soktu.

Fenerbahçe'ye Rashford Şoku! Transfer İçin Kararını Verdi - Resim : 2

28 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada forma giydi. İngiliz yıldız, bu maçlarda 14 gol ve 14 asist üreterek takımına toplam 28 skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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