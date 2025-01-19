Galibiyet Sonrası Acun Ilıcalı'dan Transfer Müjdesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yabancı VAR hakemlerinin Türk futbolu için önemli olduğunun altını çizdi. “Yabancı VAR hakemleri ile birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başlamıştır.” diyen Ilıcalı transfer çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu.

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Galibiyet Sonrası Acun Ilıcalı'dan Transfer Müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, taraftarlara teşekkür ederek, “Devamlı taraftarlarımızın sesini duymak bizi çok mutlu etti. Taraftarlarımız zaten bizim 12. adamımız. Bugün gerçekten gurur duydum, bizi hep desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDA YENİ DÖNEM MESAJI

Yabancı VAR hakemlerinin göreve başlamasıyla Türk futbolunun yeni bir döneme girdiğini anlatan Ilıcalı, daha sonra şunları söyledi:

"Bugün yabancı VAR hakemler başladı. Çok mutluyuz. Bu konuda çok istedik, ısrar ettik. Ağustos ayından bu yana hep istiyorduk. Artık Türk futbolunda yeni bir döneme başladık. Artık en azından niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak. Bizim lehimize de aleyhimize de olacak. Bugün 2 golümüz iptal edildi ama hakemin niyetini sorgulamadık. O yüzden bunun Türk futbolunun geleceği için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hakem konusu futboldaki gerilimin çok önemli bir bölümü. Maçlarda hakem kararlar veriyor, VAR'dan hakemler müdahale ediyor. En önemli konu niyet sorgulamamız. Yabancı VAR hakemleri ile birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başlamıştır. Çok mutluyum. Adım adım geliyoruz.”

'PUAN FARKINI KAPATACAĞIZ'

Şampiyonluk için mücadele edeceklerini hatırlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, “En başından bu yana biz kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkıp takımın moralinin bozmanın kimseye faydası yok. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz. Taraftarımıza yine güveniyorum. Çok ciddi derecede fikstür avantajımız var. Bu puan farkını kapatacağız. Futbolda geleceği hiçbirimiz göremiyoruz ama fikstür avantajı ve oynanacak maçların çokluğu bizim için sevindirici bir durum” dedi.

Öte yandan Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına da hız verdiklerini, önümüzdeki günlerde transferleri duyuracaklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

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