Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü

Süper Lig ekibi Galatasaray, Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü

Galatasaray, Sam Adekugbe'nin amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Sam Adekugbe'nin amcası Kayode Adekugbe'nin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Cenazeye katılmak için izin isteyen değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz."

Galatasaraylı futbolcu Sam Adekugbe'nin acı günü - Resim : 1

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