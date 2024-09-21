Galatasaray'ın Yıldızından İsrail'e Küfürlü Tepki

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'e tepkisini küfürle dile getirdi. Ziyech, "İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." dedi.

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Galatasaray'ın Yıldızından İsrail'e Küfürlü Tepki

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Galatasaraylı Hakim Ziyech’ten bu ülkeye küfürlü bir tepki geldi. Ziyech, sosyal medyadan bir videoyu alıntılayarak tepkisini dile getirdi.

Ziyech’in paylaştığı videoda İsrail askerleri görünürken, Faslı oyuncu paylaşımında, "Bir şeyi açıklığa kavuşturalım; İsrail'i ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkeleri s..." diye yazdı.

Ziyech’in paylaşımı şöyle:

Galatasaray'ın Yıldızından İsrail'e Küfürlü Tepki - Resim : 1

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