Skandal Saniye Saniye Kamerada! Tehdit, Darp... Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Makamında Şoke Eden Saldırı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kendi makamında saldırıya uğradığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı. Saldırı anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerilimi saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditler ise dikkat çekti.

'İSMİMİ KULLANMAYACAKSIN, BİTTİ BU İŞLER'

Söz konusu kayıtta saldırganın Gökhan İn'e "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

'KALP VAR BENDE'

Gökhan İn'in ise saldırgana “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdiği duyuldu.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de ortaya çıktı. Başkan Gökhan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Cengiz Şen olduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Skandal görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yaralama ve tehdit suçları dahil 6 suç kaydı bulunan Cengiz Şen hakkında “yağma suçundan” gözaltı kararı verildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE PAZAR GÜNÜ

Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı. Yeşil-siyahlıların mevcut kongresinde aynı zamanda adaylığını açıklayan Metin Kurtuluş da yer aldı. Mevcut Başkan Gökhan İn ve Metin Kurtuluş kongre öncesi sohbet etti.

Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Staddyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.

Kaynak: EKOL TV