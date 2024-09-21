Ünlü Spor Yazarı Ercan Güven'den Acı Haber

Türk spor basını bir yazarın daha hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven, hayatını kaybetti.

Usta spor yazarı Ercan Güven’in kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Türk spor basını geçen gün de Ahmet Çakır’ın 72 yaşında hayatını kaybetmesiyle sarsılmıştı.

ERCAN GÜVEN KİMDİR?

1980'li yıllardan bu yana Milliyet'te görev yapan Ercan Güven, esprili ve kıvrak yazılarıyla ön plana çıkmış ve kısa sürede spor basınında önemli bir yer edinmişti.

Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin efsane müdürü, gazetelere spor sayfası kavramını getiren ve pek çok gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in de yeğeniydi.