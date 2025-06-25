Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane Kaçırdığı Gollerle Eleştirilen Odağı Oldu

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Portekiz ekibi Benfica karşısında Bayern Münih forması terleten Sane gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Leroy Sane Kaçırdığı Gollerle Eleştirilen Odağı Oldu
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FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ederken merakla beklenen Benfica ve Bayern Münih karşılaşması gerçekleşti. Portekiz ekibi Benfica Andreas Schjelderup golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Turnuva boyunca Bayern Münih forması terletecek olan Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane ise kaçırdığı gollerle eleştirilerin odağına yerleşti.

Maçta çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Sane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda da takımına berberlik golünü getiremeyince hedef haline geldi. Hem Alman hem de Türk futbolseverlerden çok sayıda eleştiri alan Sane için binlerce yorum yapıldı.

Alman taraftarlar Sane’nin yerine “gerçek bir bitirici sol kanat ihtiyacı” olduğunu yazarken Galatasaray taraftarı ise Sane’nin performansını endişe verici buldu. Sane’nin performansı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının ise dalga geçmesine neden oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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