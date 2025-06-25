Diyarbekirspor’un Yeni Adı Belli Oldu: Artık Kobani Spor

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, 2025-2026 sezonu itibarıyla kulüp ismini “Kobani Spor” olarak değiştirdiğini duyurdu. Kulüp yönetimi, alınan kararın yalnızca bir isim değişikliği olmadığını, aynı zamanda bölgede yürütülen barış sürecine güçlü bir inançla destek verme amacı taşıdığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine, birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir." denildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DESTEK

"Bugün Türkiye’de terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüyen tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha da pekişeceği; milletçe birbirimize daha sıkı sarılarak, büyük bir fedakârlık ve dayanışma ruhuyla bu ülkeye hep birlikte hizmet edeceğimiz bu sürece kulübümüz de destek verme kararlılığındadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kulüp, yeni ismiyle yalnızca futbolda değil toplumsal barışa katkı anlamında da rol üstleneceklerini vurguladı.

HALKLAR ARASINDA KÖPRÜ

Açıklamada, Kobani Spor isminin tarihsel bir anlam taşıdığı ve halklar arasında köprü kurmayı hedeflediği ifade edilirken, “ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir vizyon” benimsendiği belirtildi. Bu vizyon çerçevesinde kulübün, sporun birleştirici ve evrensel gücüne inandığı ifade edildi.

Yeni dönemde Kobani Spor ismiyle mücadele edecek olan kulüp, sahada gösterdiği performansın yanında sosyal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğini bildirdi.

İşte o açıklama:

Kaynak: Haber Merkezi