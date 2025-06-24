Fransız Devi Lyon'a Büyük Şok! Borçları Nedeniyle Küme Düşürüldü
Avrupa’nın dev kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.
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Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, mali sıkıntılar nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Kasım ayında geçici küme düşme cezası alan takım, Ulusal Mali Denetim Kurulu’nun sezon sonunda verdiği nihai kararla kesin olarak Ligue 2’ye düşürüldü.
Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.
7 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tarihinde 7 Lig şampiyonluğu bulunan Lyon, 5 kez de Fransa Kupası'nı kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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