Fransız Devi Lyon'a Büyük Şok! Borçları Nedeniyle Küme Düşürüldü

Avrupa’nın dev kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.

Son Güncelleme:
Fransız Devi Lyon'a Büyük Şok! Borçları Nedeniyle Küme Düşürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, mali sıkıntılar nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Kasım ayında geçici küme düşme cezası alan takım, Ulusal Mali Denetim Kurulu’nun sezon sonunda verdiği nihai kararla kesin olarak Ligue 2’ye düşürüldü.

Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

7 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tarihinde 7 Lig şampiyonluğu bulunan Lyon, 5 kez de Fransa Kupası'nı kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Tarihte Bir İlk! 406 Yıllık Heykele İlk Kez Türk Forması Giydirildi 406 Yıllık Heykele İlk Türk Forması
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
Eyüpspor'da Şok Ayrılık! Milli Futbolcuyla Yollar Ayrıldı Eyüpspor Milli Futbolcuyla Yollarını Ayırdı
Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
İsrail-İran Savaş Hattında Trump’tan Dengeleri Değiştirecek Çıkış: Hem İsrail Hem İran’ı Hedef Aldı İsrail Trump’ın Ateşkes Teklifini Kabul Etti
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi