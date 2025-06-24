Eyüpspor'da Şok Ayrılık! Milli Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı. Kulüp, Süper Lig'deki ilk sezonunda gösterdiği mücadele için Toköz'e teşekkür ederken, oyuncunun kariyerinde başarılar diledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Doruhan Toköz toplamda 802 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı yapamadı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: