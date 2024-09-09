Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Rakibi Belli Oldu

UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımı Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle eşleşti.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Rakibi Belli Oldu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Çekya’dan Slavia Prag ile eşleşti.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Galatasaray Petrol Ofisi’nin Şampiyonlar Ligi ikinci turunda rakibi belli oldu. Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçların 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacağı bildirildi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eşleşmeleri şöyle oldu:

SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)

Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)

ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)

Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)

Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)

Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)

Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)

LİG YOLU

Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)

BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)

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