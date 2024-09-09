Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Rakibi Belli Oldu
UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımı Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle eşleşti.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Çekya’dan Slavia Prag ile eşleşti.
İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Galatasaray Petrol Ofisi’nin Şampiyonlar Ligi ikinci turunda rakibi belli oldu. Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçların 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacağı bildirildi.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eşleşmeleri şöyle oldu:
SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)
Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)
ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)
Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)
Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)
Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)
Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)
LİG YOLU
Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)
Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)
BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)