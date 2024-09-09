Beşiktaş'ta Amartey Sevinci

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş’a Daniel Amartey’den müjdeli haber geldi. Takımdan ayrılmamak için direnen Ganalı futbolcunun, karar değiştirdiği öne sürüldü.

Sabah’ın aktardığına göre, İngiltere’ye dönmek isteyen Amartey’in istediği teklifi bir türlü alamaması Beşiktaş’ın elini kolunu bağlarken, Ganalı oyuncu İstanbul’daki bir takıma gitmek için yeşil ışık yaktı. Eyüpspor’un daha önceki teklifini reddeden Amartey için son olarak Kasımpaşa’nın da devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş’ın Amartey’le yollarını ayırmasının ardından sol beke transfer yapmak istediği belirtildi.