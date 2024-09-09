Göztepe’de Ekrem Kılıçarslan Yolcu

Kaleci Ekrem Kılıçarslan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe, bu transfer için TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’la büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Son Güncelleme:
Göztepe’de Ekrem Kılıçarslan Yolcu

Kaleci Ekrem Kılıçarslan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe, bu transfer için TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig’e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, bir yandan da kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce Mateusz Lis’i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, kaleci fazlalığının oluşması nedeniyle aylar önce transfer ettiği 27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan’la yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncu için TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor’la görüşen İzmir ekibinin büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında yer alan Göztepe, forvet bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezondan takımda bulunan golcü oyunculardan Kubilay ve Romulo ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son olarak forvet bölgesine Juan transferini gerçekleştirmiş. İzmir ekibi, bu bölgedeki rotasyonu genişletip 4 oyuncuya çıkarmak için transfer dönemi kapanmadan 1 futbolcu daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Son Güncelleme:
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Sporun Birleştirici Gücü Depremzedelere Umut Oldu Sporun Birleştirici Gücü Depremzedelere Umut Oldu
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Fenerbahçe'de Kostic Geldi O Gidiyor Fenerbahçe'de Kostic Geldi O Gidiyor