Galatasaray'dan Rizespor Karşısında Farklı Galibiyet

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

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Galatasaray'dan Rizespor Karşısında Farklı Galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-0 galip ayrılırken, golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray, 4'te 4 yaptı ve puanını 12 yaptı. Sarı kırmızılılar 4 maçta 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı. Eksi 10 averaja sahip olan Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe'den toplam 10 gol yedi.

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