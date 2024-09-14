Milli Voleybolcu Efe Mandıracı, İtalya Ligi'ne Transfer Oldu

AXA Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor forması giyen Milli voleybolcu Efe Mandıracı, İtalyan ligi takımlarından Gas Sales Bluenergy Piacenza'ya transfer oldu.

PIACENZA FORMASI GİYECEK

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Türk smaçör Efe Mandıracı'nın gelecek sezon Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza forması giyeceği belirtildi.

İlk kez yurt dışında bir takımda forma giyecek olan milli voleybolcu, imza sonrası açıklamalarda bulundu.

'BU KULÜBE GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM'

Ramazan Efe Mandıracı, “İtalya şampiyonluğunda oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir. Güçlü bir takımla, hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum.

'GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK'

İtalya şampiyonası hakkında çok az şey biliyorum ama bunun harika takımlarla zorlu bir şampiyona olduğunu biliyorum, benim için çok güzel bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.