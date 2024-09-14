Nottingham Forest'tan 55 Yıl Sonra Sürpriz!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'u Anfield Road'ta 1-0 mağlup eden Nottingham Forest, 55 yıl sonra rakibinin sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

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Nottingham Forest'tan 55 Yıl Sonra Sürpriz!

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 55 yıl sonra rakibinin sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da ile Nottingham Forest ile karşılaştı. Sezona 3 maçta 3 galibiyet alarak başlayan ve kalesini gole kapatan Kırmızılar, ilk yarıda bir topu direkten dönerken girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 72. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Liverpool, skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezona Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ilk yenilgisini bu maçta aldı ve 9 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 4 maç sonunda puanını 8'e yükseltti.

Anfield'da son olarak 1969 yılında galibiyet elde eden Nottingham ekibi 55 yıl sonra bir ilke imza attı.

Kaynak: İHA

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