Galatasaray'dan Osimhen ve Sane'yle Gövde Gösterisi: Tribünler Kendinden Geçti

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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, RAMS Park’taki Lazio karşılaşmasının öncesinde Leroy Sani ve Victor Osimhen için imza töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılılar, bu iki futbolcu için RAMS Park'ta İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarın önünde sembolik imza töreni gerçekleştirdi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Platformda ayrıda üzerinde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu 3 tane de balon yer aldı. Futbolcular soyunma odası tünelinden çıkıp, kırmızı halı üzerinden geçerek, platformun olduğu alana geçiş yaptı.

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Önümüzde yeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray’ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa’nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transferler yaptık. Leroy Sane, Alman Milli Takımı’nın en önemli oyunculardan biri. Galatasaray yaptığı hamlelerle sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Kendisine Galatasaray’a 'hoş geldin' diyorum. Kulübümüze verdiği değer için Leroy Sane’ye teşekkür ediyorum. Victor Osimhen’in geçen sezon gösterdiği performans sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kulübümüzle, taraftarımızla kelimeler ifade edilmeyecek bir gönülden bir bağ kurdu.

Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar, kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun çok büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasarayımızı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Türkiye’nin ilklerini başarmış Galatasaray için yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Şimdi 6. yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen’in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA