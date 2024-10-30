Galatasaray’dan Gabriel Sara İtirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcılarından İrfan Saraloğlu, Beşiktaş derbisine damga vuran Gabriel Sara hakkında özel açıklamalar yaptı.

“GERÇEK SARA’YI HENÜZ İZLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Deneyimli teknik adam, "Sara’yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya’da Sao Paulo’da oynarken iken izleme şansım olmuştu. Norvich’teki performansı ve istatistikleri de ortada. Aslında savunma arkasına da koşuları olan bir futbolcu. Gerçek Sara’yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum" dedi.

Saraloğlu duran topları etkili kullanmaları konusunda ise, "Elbette antrenmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter, o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin Sara ligde 5. asistini yaptı" diye konuştu.

“ELİMİZDE TUTAMAYIZ”

Sarı-kırmızılı teknik adama Sara’nın Brezilya Milli Takımı’na seçilme olasılığını sorduğumuzda, "O zaman elimizde tutamayız. Bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır" yanıtını verdi.

HAGİ VE ALEX BENZETMESİ

Norvich City’den sezon başında 18 milyon euroya transfer edilen Gabriel Sara’nın Beşiktaş maçındaki performansı, Galatasaraylı yöneticiler için de kıvanç kaynağı oldu. Yöneticiler, "Daha önce de söyledik. 18 milyon euroya aldık ama böyle devam ederse 40 milyona satarız. Hagi ve Alex’ten sonra izlediğimiz en özel sol ayak. Duran toplar konusunda da bu iki özel oyuncu gibi fark yaratıyor" yorumunda bulundu.

Kaynak: Milliyet