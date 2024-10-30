Galatasaray Eski Beşiktaşlıyı Kapacak
Eski Beşiktaşlı Valentin Rosier'in rotasının yeniden Türkiye olacağı iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi.
Süper Lig’de fırtına gibi esen Galatasaray’da ara transfer çalışmaları erken başladı. Sağ bek mevkisini kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar gözünü Beşiktaş’ın eski yıldızı Valentin Rosier’e dikti.
Teknik direktör Okan Buruk’un istekleri doğrultusunda sağ bek transfer etmek için harekete geçen Galatasaray rotayı Beşiktaş’ın eski yıldızına çevirdi. Rosier’in Türkiye ligini bilmesi avantaj olarak görülürken, sarı-kırmızılıların liglerin devre arasında Leganes’e teklif yapacağı bildirildi.
İstanbul’u çok seven yıldız oyuncunun da Türkiye’ye dönmeye baktığı iddia edildi.
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