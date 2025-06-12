Galatasaray'dan Fenerbahçelilere Saç Baş Yoldurtacak Transfer Girişimi

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Galatasaray, Süper Lig’de şampiyon olmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak, Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi İstanbul’a getiren sarı-kırmızılılar, bir sonraki hedefini de belirledi.

Transferde bir bombayı daha patlamak isteyen Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen PSG oyuncusu Milan Skriniar’ı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe’nin de şartları zorladığı ancak, oyuncuya yüksek maaş ödemek istemediği bildirilirken, Galatasaray’ın Fransa ekibiyle Skriniar için masaya oturduğu iddia edildi.

PSG’nin Skriniar için 10 milyon Euro istediği belirtilirken, futbolcu ile de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 23 maça çıkan Skriniar, 3 gol kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi