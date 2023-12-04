Galatasaray'da iki oyuncuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray’ın ara transfer için planları netleşiyor. Sarı-kırmızılıların sol bek ve orta sahaya takviye planlandığı, yolların ayrılacağı söylenen Angelino ve Ndombele’nin yerine iki yeni ismin alınacağı ifade edildi.

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Galatasaray'da iki oyuncuyla yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklenen karşılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

Galatasaray, Tottenham ve Leipzig’den kiraladığı iki oyundan istediği katkıyı alamayınca opsiyonları kullanmama kararı aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Manchester United maçında ilk 11’de sahaya sürdüğü Ndombele ve Angelino’yu ligde Pendik’te kulübeye çekti. Buruk, Ndombele’ye kısa süre verirken, Angelino’yu düşünmedi bile. İki futbolcuyla ilgili teknik kadronun olumsuz düşünce olduğu bildirildi.

Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve lig planlamaları açısından bu iki takviye üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.

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