Galatasaray'da Frankowski'nin Maliyeti Ortaya Çıktı

Galatasaray'ın Lens'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Frankowski'nin maliyeti ortaya çıktı. Yarım sezonluk kiralama bedeli için Lens'e 1 milyon Euro ödeneceği kaydedildi.

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Galatasaray'da Frankowski'nin Maliyeti Ortaya Çıktı

Süper Lig ekibi Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski'nin maliyetini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılıların yarım sezonluk kiralama ücreti için Lens’e 1 milyon Euro ödeyeceği açıklandı. Satın alma opsiyonun devreye girmesi halinde ise Fransız ekibine 7 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Frankowski’nin yarım sezon için 900 bin Euro kazanacağı belirtilirken, yıldız oyuncunun opsiyonunun hayata geçmesi halinde ise 1.7 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

Galatasaray'da Frankowski'nin Maliyeti Ortaya Çıktı - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 Futbol sezonu için net 900.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyon bedeli 7.000.000 eurodur. Şarta bağlı satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcunun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak ve aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2025-2026 sezonu için 1.700.000 euro, 2026-2027 sezonu için 1.700.000 euro, 2027-2028 sezonu için 1.700.000 euro. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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