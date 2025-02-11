Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." açıklaması yapılmıştı.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da doğan 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.

Kaynak: AA

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