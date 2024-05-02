Galatasaray'da Dursun Özbek'in karşısına güçlü rakip! Listesinde dikkat çeken isimler

Başkanlık seçimine günler kala Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek'e güçlü bir rakip çıktı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in karşısına güçlü rakip! Listesinde dikkat çeken isimler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını duyurdu. Ancak, Özbek'in önünde güçlü bir rakip belirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpte, şampiyonluk yarışının yanı sıra başkanlık seçimi de büyük bir heyecanla bekleniyor.

Dursun Özbek'in tekrar aday olacağını açıklamasının ardından muhalefetin de Prof. Dr. Süheyl Batum'u aday göstermeye karar verdiği ve destek için eski başkan Ünal Aysal'ın da sahneye çıktığı iddia edildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in karşısına güçlü rakip! Listesinde dikkat çeken isimler - Resim : 1

Listede Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı ve sürecin aktif bir parçası olarak Rezan Epözdemir'in rol aldığı ifade ediliyor

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