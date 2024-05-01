Fenerbahçe Beko, play-off serisinde 2-1 öne geçti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Dorsey'in üçlükleriyle iyi bir başlangıç yaptı ve ilk çeyreği önde tamamladı. İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyerek galibiyeti garantiledi. Özellikle son çeyrekte skor üstünlüğünü elde ederek maçı kazandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Play-off serisinde 2-1 öne geçiyoruz! Cuma günü evimizde Final Four için aynı atmosferde görüşmek üzere!' ifadelerine yer verildi.

Play-off etabının dördüncü maçı, 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.