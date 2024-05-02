İddia: Aziz Yıldırım, Amedspor'a destek verecek

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Amedspor'a destek vereceği iddia edildi.

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İddia: Aziz Yıldırım, Amedspor'a destek verecek

Trendyol 1. Lig'e yükselmesi neredeyse kesinleşen Amedspor'un gelecekteki sorumlulukları da büyüyecek. Kulislerde, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Amedspor için devreye gireceği yönünde iddialar dolaşıyor.

İŞ İNSANLARI DESTEK VERECEK

Bölge takımı haline gelen Amedspor'un kalıcı başarılara imza atması için güçlü bir kurumsal yapıya ve ekonomik desteğe ihtiyacı olacak. Diyarbakır dışında yaşayan iş insanlarının da kulübe destek vermesi bekleniyor.

Amidahaber'in aktardığına göre, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın geçmişte Diyarbakırspor'a sağladığı önemli desteklerin bir benzerini Amedspor için de sunacağı iddia ediliyor. Yıldırım'ın destek sözü verdiği kulislerde dolaşan bilgiler arasında.

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