Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

2023-2024 futbol sezonu bitti. Şampiyonlar Ligi'ne Play-off'tan giren Galatasaray'ın ve 2. Ön Eleme Turu'ndan giren Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şekillendi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kaldı.

Galatasaray, 102 puanla ligi birinci bitirdi ve 24. şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe ise ligi 99 puanla 2. bitirdi.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne Play-off etabından, Sarı lacivertlileri se 2. ön eleme turundan girmeye hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ise belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri şöyle:

Partizan(Sırbistan)

Lugano (İsviçre)

Şampiyonlar Ligi'ne Play-off'tan girecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Dinamo Zagreb(Hırvatistan)

Kızılyıldız(Sırbistan)

PAOK(Yunanistan)

Maccabi Tel Aviv(İsrail)

Ferencvaros(Macaristan)

Kaynak: Gerçek Gündem

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