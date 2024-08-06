Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya Sevk Edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 3 Ağustos'ta oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.
Kaynak: AA