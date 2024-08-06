Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 3 Ağustos'ta oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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