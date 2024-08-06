UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Skandal: Hakemler, Maça Saatler Kala Gözaltına Alındı

Rangers'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında VAR olarak görev yapacak olan hakemlerin maça kısa bir süre kala gözaltına alındığı ve bu yüzden maça çıkamayacakları öğrenildi.

SARHOŞ HALDE ÇALINTI TABELA TAŞIDILAR

Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından gözaltına alındığını öne sürdü.

Bu gelişme üzerine görevden alınan hakemlerin yerine, Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.

STADYUMLAR DEĞİŞTİ

Dinamo'nun ev sahibi olduğu maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'nın Lublin kentinde oynanırken, Rangers gelecek haftaki ikinci ayağa Hampden Park'ta ev sahipliği yapacak ve Ibrox, çelik sevkiyatının gecikmesi nedeniyle henüz maça hazırlanamadı.