Sakatlanarak Oyundan Çıkmıştı: Cansu Özbay'dan Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Filenin Sultanları'nın Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldiği maçta sakatlanarak gözyaşları eşliğinde oyundan çıkan pasör Cansu Özbay, yaşadığı sakatlığa dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Milli pasör, perşembe günü oynanacak olan yarı final maçında sahada olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

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Sakatlanarak Oyundan Çıkmıştı: Cansu Özbay'dan Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024'te çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları yarı finalde, bu akşam 22.00'de başlayacak olan İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşılaşacak.

Mücadelenin doruklara ulaştığı Çin maçında geçirdiği talihsiz sakatlık sonucu gözyaşları eşliğinde oyundan çıkan pasör Cansu Özbay, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

'AYAĞIMDAKİ PROBLEM OYUNDAN ÇIKMAMA NEDEN OLDU'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbay, şu sözleri kaydetti:

"Yarı final! Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz! Zafer inananlarındır! Aynı zamanda tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır beni olumsuz etkileyen ayağımdaki problem bugün maalesef oyundan çıkmama sebep oldu. Perşembe günü tekrar sahada olabilmek için elimden geleni yapacağım."

Sakatlanarak Oyundan Çıkmıştı: Cansu Özbay'dan Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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