Gizem Örge’nin Sözleri Herkesi Ağlattı: Sahada Omzumu Bıraktım, Bir Tane Daha Omzum Var Devam Edebilirim Dedim!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin’i 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçında 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde İtalya-Sırbistan maçının galibiyle karşılaşacak.

Maçta Melissa Vargas 42 sayıyla büyük oynarken, karşılaşmada Cansu Özbay, Hande Baladın ve Gizem Örge sakatlık yaşayan isimler oldu. Cansu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Sakatlık yaşamasına rağmen karşılaşmada ciddi performans gösteren Gizem Örge'nin maç sonunda söyledikleri tüyleri diken diken etti.

Gizem Örge, yoğun geçen maçın ardından duygularını dile getirdi. Gizem Örge, “Sahada omzumu bıraktım sonra dedim ki bir tane daha omzum var devam edebilirim!” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem