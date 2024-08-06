Fenerbahçe Yeni Arda'sını Buldu: 17'lik Sağ Kanat, Resmen Duyuruldu

Fenerbahçe ve Balıkesirspor, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün transferi için anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Yeni Arda'sını Buldu: 17'lik Sağ Kanat, Resmen Duyuruldu

enerbahçe, 17 yaşındaki yıldız adayı ile anlaştı. Transferler ilgili resmi açıklama geldi. Fenerbahçe ve Balıkesirspor, Arda İbrahim Akgün'ün transferi prensipte anlaştı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Fenerbahçe ile kulübümüz, Arda İbrahim Akgün'ün transferi için prensipte anlaştı. Arda İbrahim Akgün henüz 17 yaşında gelecek vadeden bir futbolcu. Fiziksel yapısı çok iyi, geliştirmesi gereken noktalar var. Arda İbrahim Akgün, ülke futboluna ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır" dedi.

ARDA İBRAHİM AKGÜN BONSERVİSİ

Fenerbahçe, Balıkesirspor'a Arda İbrahim Akgün'ün transferi için 5 ile 7 milyon TL arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Balıkesirspor, Arda İbrahim Akgün'ün ikinci satışından pay elde edecek.

Fenerbahçe Yeni Arda'sını Buldu: 17'lik Sağ Kanat, Resmen Duyuruldu - Resim : 1

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan Arda, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu,, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

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