Galatasaray Transferi Bitirdi! Dudak Uçuklatan Bonservis

Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığını İngiltere Championship Ligi’nde buldu. Sarı-kırmızılı ekibin Gabriel Sara ve kulübüyle anlaşma sağladığı kaydedildi.

Habertürk’ten Çağatay Çelik’in haberine göre, Brezilyalı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, ödenecek bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

Transfer için Galatasaray’ın 15 milyon Euro artı bonusları gözden çıkardığı bildirildi

Geçen sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asist kaydetti.