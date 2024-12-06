Galatasaray, TFF ve Acun Ilıcalı Kavgasında Devreye Bakanlık Girdi! Acil Toplantı Kararı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe’nin iş birliği yaptığını iddia etmesi gündem olmuştu. Özbek’in açıklamalarının ertesi günü ise Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Özbek’i TFF’yi tehdit etmekle suçladı ve buluşma iddiaları için “Yalı diye bir şey anlatmış, ne anladınız bundan? Federasyon Başkanı'yla Başkanımız Ali Koç buluşmuş diyor. Öyle bir buluşma olmadı” dedi.

'YARISI DOĞRUYSA BEN ADAM DEĞİLİM'

İki kulüp arasında çıkan krizin ardından kendisi hakkındaki iddialara canlı yayında cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek’e yönelik “Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Ali Koç bana maaş vermiyor. Siz sokakta konuşulan alçakça şeyleri, Galatasaray gibi bir camia adına nasıl böyle zikredebilirsiniz? Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz?" ifadelerini kullandı.

BAKAN OLAYA EL ATTI

halktv.com.tr'nin haberine göre; bu açıklamanın ardından Galatasaray'ın Hacıosmanoğlu’nun istifasını istemesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi. Programın hemen ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.

Kaynak: halktv.com.tr