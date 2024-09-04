Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha

Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a çevrildi. Osimhen’in gelişiyle taraftar çılgına dönerken, bir dünya yıldızının daha sarı-kırmızılı ekibe yakın olduğu iddia edildi.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray, Manchester United’da forma giyen orta saha Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için harekete geçti. Manchester ekibinin Manuel Ugarte'yi transfer etmesiyle forma şansı azalan Brezilyalı yıldızın da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 4 maça çıkan Casemiro, ne taraftarı ne de kulüp yöeticilerini memnun edebilmişti.

32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda görev aldı.