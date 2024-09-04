Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Osimhen'in ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.
Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a çevrildi. Osimhen’in gelişiyle taraftar çılgına dönerken, bir dünya yıldızının daha sarı-kırmızılı ekibe yakın olduğu iddia edildi.
Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray, Manchester United’da forma giyen orta saha Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için harekete geçti. Manchester ekibinin Manuel Ugarte'yi transfer etmesiyle forma şansı azalan Brezilyalı yıldızın da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.
Bu sezon Manchester United formasıyla 4 maça çıkan Casemiro, ne taraftarı ne de kulüp yöeticilerini memnun edebilmişti.
32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda görev aldı.
Son Güncelleme: