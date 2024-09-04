Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Osimhen'in ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha

Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a çevrildi. Osimhen’in gelişiyle taraftar çılgına dönerken, bir dünya yıldızının daha sarı-kırmızılı ekibe yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha - Resim : 1

Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray, Manchester United’da forma giyen orta saha Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için harekete geçti. Manchester ekibinin Manuel Ugarte'yi transfer etmesiyle forma şansı azalan Brezilyalı yıldızın da bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray Taraftarı Sevinçten Çıldıracak: Osimhen'in Ardından Bir Yıldız Daha - Resim : 2

Bu sezon Manchester United formasıyla 4 maça çıkan Casemiro, ne taraftarı ne de kulüp yöeticilerini memnun edebilmişti.

32 yaşındaki oyuncu kariyerinde Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda görev aldı.

Etiketler
Galatasaray Napoli transfer
Son Güncelleme:
Süper Lig'den 7 Takım PFDK'ya Sevk Edildi Süper Lig'den 7 Takım PFDK'ya Sevk Edildi
Tümer Metin'den Osimhen Sözleri Tümer Metin'den Osimhen Sözleri
Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü! Kan Donduran Cinayet! Baba ve Oğlunu Pompalı Tüfekle Öldürdü!
Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı! Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!
UEFA'dan Türk Kadın Hakeme Şampiyonlar Ligi'nde Görev Türk Kadın Hakeme Şampiyonlar Ligi'nde Görev
Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı! Rade Krunic'in Yeni Adresi Belli Oldu Rade Krunic'in Yeni Adresi Belli Oldu