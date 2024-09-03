Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı! Rade Krunic'in Yeni Adresi Belli Oldu
Fenerbahçe, geçen sezon Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki orta saha, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerini Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da sürdürecek. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.