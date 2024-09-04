UEFA'dan Türk Kadın Hakeme Şampiyonlar Ligi'nde Görev

FIFA kokartlı hakemimiz Cansu Tiryaki, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak.

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UEFA'dan Türk Kadın Hakeme Şampiyonlar Ligi'nde Görev

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, Litvanya'daki UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tiryaki, 3-7 Eylül tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 3. Grup müsabakalarında görev üstlenecek.

Müsabakalarda, Aysu Toraman da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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