Galatasaray Sivas'tan 1 puan ile dönüyor

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ilk golünü kaydettiği maçta Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray Sivas'tan 1 puan ile dönüyor

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Maçta goller; 45+1. dakikada Kerem Demirbay ve 86. dakikada Fode Koita'nın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 48 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 25 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

AKTÜRKOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada kırmızı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

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