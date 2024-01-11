Konyaspor, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le yolların ayrıldığını açıkladı.

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Konyaspor, Hakan Keleş ile yollarını ayırdı

Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Kulüpten, "Teşekkürler Hakan Keleş" başlığıyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Hakan Keleş, dün oynanan Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

2 ADAY VAR

Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için 2 aday bulunuyor.

Aykut Kocaman ve Ömer Erdoğan, Konyaspor'un teknik direktör listesinde yer alıyor.

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