Galatasaray Rafael Leao Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Aston Villa'nın da peşinde olduğu Portekizli yıldızın sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki ısrarında sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Rafael Leao, transfer tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
ASTON VİLLA DA PEŞİNDEYDİ
Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Rafael Leao ile ilgilendiği aktarılmıştı. Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, hücum hattına Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından birini katmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: