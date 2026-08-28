Galatasaray Rafael Leao Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Aston Villa'nın da peşinde olduğu Portekizli yıldızın sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği bildirildi.

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Galatasaray Rafael Leao Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
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Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki ısrarında sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Rafael Leao, transfer tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

ASTON VİLLA DA PEŞİNDEYDİ

Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Rafael Leao ile ilgilendiği aktarılmıştı. Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, hücum hattına Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından birini katmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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