Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul’a Geldi! 4 Yıllık Sözleşme İmzalanacak
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul’a geldi. 22 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.Fransa'nın Nice kentinden Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 22 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı.
4 YILLIK İMZA ATACAK
Oppong ile transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
43 MAÇTA GÖREV ALDI
Fransa'nın Nice takımında forma giyen Kojo Peprah Oppong, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bir gol kaydetti.
Kaynak: AA
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