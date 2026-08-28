Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul’a Geldi! 4 Yıllık Sözleşme İmzalanacak

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul’a geldi. 22 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı milli futbolcu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.Fransa'nın Nice kentinden Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 22 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli takımın futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı.

Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul’a Geldi! 4 Yıllık Sözleşme İmzalanacak - Resim : 1

4 YILLIK İMZA ATACAK

Oppong ile transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul’a Geldi! 4 Yıllık Sözleşme İmzalanacak - Resim : 2

43 MAÇTA GÖREV ALDI

Fransa'nın Nice takımında forma giyen Kojo Peprah Oppong, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA

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