Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Lig aşamasının 15 Ekim'de başlayacağı turnuvanın final müsabakası ise 2 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenen temsilcimiz Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi.

İŞTE RAKİPLER

Freiburg

Kızılyıldız (D)

Hearts FC

KUPS (D)

Jablonec

CSKA Sofia (D)

LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.

İLK 8 TAKIM DOĞRUDAN TUR ATLAYACAK

Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.

FİNAL 2 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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