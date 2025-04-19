Galatasaray Kupa Mesaisine Hız Kesmeden Başladı

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları başladı.

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Galatasaray Kupa Mesaisine Hız Kesmeden Başladı

Süper Lig’de Bodrumspor’u 2-0 ile geçen Galatasaray hız kesmeden Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, ara vermeden Konyaspor maçı için ilk antrenmanını yaptı.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 22 Nisan Salı günü deplasmanda yapacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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