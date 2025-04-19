Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off Programı Belli Oldu

EuroLeague play-off serisinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'un rakibi olan Fenerbahçe Beko'nun maç programı belli oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk iki maçı evinde oynayacak.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Play-Off Programı Belli Oldu

EuroLeague play-off serisinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe Beko’nun maç programı belli oldu.

3 maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilki maçına Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yapacağı öğrenilirken, seri üçüncü maça gider ve dördüncü maçın da oynanması gerekmesi halinde Paris Basketbol, Adidas Arena’da temsilcimizi konuk edecek. Beşinci maçın gerekmesi halinde ise Fenerbahçe Beko bir kez daha karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Mücadelelerin maç programı ise şöyle:

1. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (22 Nisan Salı 20.45)

2. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (24 Nisan Perşembe 20.45)

3. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (29 Nisan Salı 21.30)

4. Maç: Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – 1 Mayıs Perşembe 21.30)

5. Maç: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

Kaynak: DHA

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