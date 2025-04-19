Bursaspor’da Bir Şampiyonluk Sevinci Daha
Bursaspor A Takımı'nın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından U19 takımı da Eskişehirspor’u mağlup ederek bitime haftalar kala şampiyonluğu garantiledi.
Bursaspor U19 Takımı deplasmanda karşı karşıya geldiği Eskişehirspor’u yenerek sezonun bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantiledi.
Eskişehir’de oynanan mücadeleyi Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kutlucan ve Sportif Direktör Recep Bülbül tribünden izledi.
Kaynak: İHA
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