Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.

Kaynak: İHA

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