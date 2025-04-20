Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.
Kaynak: İHA
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