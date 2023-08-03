Galatasaray, Kerem Demirbay transferinin detaylarını açıkladı: Ne kadar ücret alacak?

Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Demirbay’ın transferi konusunda KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Transferin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Kerem Demirbay

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'nın Herten şehrinde doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. 2013 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2015 yılında Hamburg'a transfer oldu. 2017 yılında TSG 1899 Hoffenheim'a transfer oldu.

Demirbay, Türkiye'nin 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi. 2017 yılında Almanya A millî takımına davet edildi. Almanya formasıyla 2 maça çıktı.

Orta sahanın ortasında görev yapan Demirbay, sol ayağını kullanıyor. 1,83 metre boyundadır.

Kaynak: Gerçek Gündem