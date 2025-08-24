Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper, antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.

ASLAN 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi