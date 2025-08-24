Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper, antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.

ASLAN 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR

Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Galatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını BelirlediGalatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını BelirlediSpor

Galatasaray Kayserispor VirajındaGalatasaray Kayserispor VirajındaSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Kayserispor
Son Güncelleme:
Altın Çocuk Kuzey Tunçelli Yine Dünya Şampiyonu Oldu! Kuzey Tunçelli Yine Dünya Şampiyonu Oldu!
Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor Fındık Hasadındaki Gizli Tehlikeye Dikkat
Galatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını Belirledi Galatasaray, Barış Alper'le İlgili Yol Haritasını Belirledi
Eleştirileri Oklarının Hedefindeydi... Manchester United'dan Altay Bayındır'a Kara Haber! Dünyası Başına Yıkıldı Aldığı Kara Haberle Yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?