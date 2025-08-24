Galatasaray-Kayserispor Maçının ilk 11'leri Belli Oldu
Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Eren, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper, antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı.
ASLAN 3'TE 3 YAPMAK İSTİYOR
Süper Lig'de ilk iki maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, Kayserispor'u da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
