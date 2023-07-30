Galatasaray Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Icardi transferi için oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini açıkladı.

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Galatasaray Icardi'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Arjantinli forvet Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platfotmu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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